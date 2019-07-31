Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2019 emekli ikramiyesi kaç lira?

Bayramlarda emeklilere bin liralık ikramiye veriliyor. Milyonlarca emekli bayramda maddi açıdan rahat nefes alabilmek için dört gözle emekli ikramiyelerinin hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. 2019’da Kurban Bayramı’nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL’lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEKLER Mİ?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

İKRAMİYE ALABİLECEK EMEKLİLER KİMLER?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.