Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olan kişiler maaşlarını almaya başladıklarında akıllarına birçok soru takılabilir? Bunlar sigortalı günlerine ait bilgiler, primleri ya da emekli maaş dökümleriyle ilgili olabilir. Biz de emekli olduktan ve ilk maaşlarını aldıktan sonra merak ettikleri soruların cevaplarını en kısa nasıl öğrenebileceklerini anlatan ayrıntılı bir haber hazırladık. Bu haber de ‘emekli maaş dökümü nasıl çıkarılır?' ‘Hizmet dökümüne nasıl bakılır?' gibi birçok sorunun cevabını bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar ve sorgulama için izleyeceğiniz adımlar…

EMEKLİ MAAŞ DÖKÜMÜ NASIL ÇIKARILIR?

Öncelikle ister emekli olun ister olmayın Sosyal Sigortala Kurumu (SGK) ile ilgili tüm sorgulamalarınızı https://www.turkiye.gov.tr sitesinden kolaylıkla yapabilirsiniz. E-devler Kapısı bünyesinde bulunan Sosyal Sigortala Kurumu sayfası (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu) sayesinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ya da 4C( Emekli sandığı) ile sigortalı olun tüm bilgilerinize dakikalar içinde online ulaşabilirsiniz.

Her türlü kaydın tutulduğu sistem üzerinden onlarca farklı bilgiyi edinebilirsiniz. Bunlardan biri de emekli maaş dökümü…

4A (SSK) EMEKLİ MAAŞ DÖKÜMÜ

Öncelikle e-devlet'e ait olan https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayın.

Bu linke tıkladığınızda kimlik doğrulaması yapmadıysanız sistem sizden kimlik doğrulaması yapmanızı isteyecek.

Kimliğimi şimdi doğrula butonuna bastıktan sonra kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Kimlik doğrulaması için gerekli olan bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yok ise size en yakın PTT şubesinden e-devlet şifrenizi alabilirsiniz.

İstenilen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde otomatik olarak emekli aylık bilgisi sayfasına yönlendirileceksiniz.

Burada dilediğini dökümünü çıkarabilirsiniz.

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞ DÖKÜMÜ

4B emekli aylık bilgisi için https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayarak dilediğiniz bilgiye çıkarabilirsiniz.

Linke tıkladıktan sonraki işlemlerde eğer kimlik doğrulaması yapmadıysanız yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.

4C (Emekli Sandığı) EMEKLİ MAAŞ DÖKÜMÜ

4C aylık emekli bilgisi için https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayın. Emekli maaş dökümünü buradan edinebilirsiniz.

Linke tıkladıktan sonraki işlemlerde eğer kimlik doğrulaması yapmadıysanız ‘4A (SSK) EMEKLİ MAAŞ DÖKÜMÜ' adımları takip edebilirsiniz.

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