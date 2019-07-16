Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranlarıdır. 3 Temmuz 2019’da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 orarak belirlenmesi ile ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

Belirlenen bu rakamlara göre SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve emeklilere ise enflasyon oranlarına ek olarak, altı aylık enflasyon oranı yüzde 4’ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Bu durumda memur ve emeklilerine toplamda yüzde 6.01 oranında zam yapılmış olacak.