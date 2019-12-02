Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak?

Yıl içinde altı ayda bir zam alan emekli olan vatandaşlara 2019 yılı için, en son Temmuz ayında zam yapıldı. Yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenen bu zam oranları en son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayı için açıklandı. İşte emekli maaş zammına dair merek edilenler…

OCAK ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekliler yapılacak ocak zammı tam olarak TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından “Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?” şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sorgulama sayfası ile açıklığa kavuşmuştur. İşte emeklilerin zam sonrasındaki maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplamaları için oluşturulmuş sorgulama sayfası. Aşağıdaki linke tıklayıp gerekli bilgileri girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI