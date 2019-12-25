Emekli olduktan sonra emekli maaşı almaya başlayan vatandaşların en çok merak ettiği konu emekli maaşına bloke konulup konulamayacağıdır. Normal şartlarda emekli maaşı hesabına bloke konulması mümkündür değildir. Ayrıca emekli olan vatandaşın şahsına yönelik haciz işlemleri de emekli maaşınızın bulunduğu hesaba uygulanması da yasal değildir. Ancak bu konu hakkında bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu durumu mümkün kılan bazı durumlar mevcuttur. Peki, emekli maaşı neden bloke olur? Hangi durumlarda emekli maaşı hesabına bloke konulur? Emekli maaşı bloke kaldırma dilekçesi nasıl yazılır? Dilekçe örneği yazımı nasıl olur? İşte bu soruların cevaplarını arayanlar için hazırladığımız ayrıntılı haber…

HANGİ DURUMLARDA EMEKLİ MAAŞINA BLOKE KONULUR?



Emekli olan kişinin emekli maaş hesabına bloke konulması ile ilgili durumlarda yasalarda yer almaktadır. Belirtilen yasalara göre emekli maaşına bloke koyma hakkı yoktur. Bu maddeye göre nafaka alacakları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları hariç kişinin emekli aylığından kesinti yapılamamaktadır ve üzerine bloke konulamamaktadır. Yani gelir, aylık ya da ödenekler takip ve tahsili gereken alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilememekte ve bloke edilememektedir. Bu durumda emekli kişinin bizzat talebi olmazsa nafaka alacağı dışında maaşından hiçbir kesilme yapılamamaktadır.

EMEKLİ MAAŞI BLOKE KALDIRMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR? DİLEKÇE ÖRNEĞİ…



Emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması için gerekli olan bloke kaldırma dilekçe örneği ya da maaş hesabına konulan blokenin kaldırılmasına dair herhangi bir dilekçeye gerek duyulmaz. Bloke işleminin kaldırılması için yapılacak tek şey oluşan borcun ödenmesi veya taksitlendirilmesidir. Bu işleminin yapılmasının ardından da bloke işlemi otomatik olarak kaldırılacaktır. Bunun yanında hesabınıza konulan blokeler borcunuzu tutarında olup borç tutarınızı aşacak biçimde gelmeyecektir.

İLGİLİ HABER Emekli banka promosyon ne zaman ödenir?