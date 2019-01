Emekli maaşı hesaplama sistemi… Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı!

Zamlı emekli maaşları emeklilerin hesabına yatmaya başladı. Emekli maaşları için zam dönemi gelmesiyle maaşların ne kadar zamlandığı ve zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emekli maaşları kaç lira oldu? Kimin emekli maaşı, ayın kaçında yatacak? İşte zam tablosu ve emekli maaşlarının yatma periyodu…

Yılbaşında emekli maaşlarına gelen zammın sonrasında ilk zamlı maaşlar için büyük gün geldi. Emekli maaşları bugün hesaplara yatmaya başladı. Henüz emekli maaşına ne kadar zam geldiğini hesaplamamış olanlar emekli maaşı hesaplama detaylarını araştırırken emekli maaşlarının ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Tescil numaralarına göre emekli maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili ayrıntılar haberimizde…

EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ LİSTESİ

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA KAÇ LİRA ZAM GELDİ?

Aralık ayı enflasyon rakamı emeklilerin yüksek zam beklentisini boşa çıkardı. SSK ve Bağkur emeklisi ocakta %10.19, memur emeklisi ise %10,69 oranında zamlı maaş alacak. Emekliler geçim sıkıntılarını bir nebze de azaltacak olan zamlı emekli maaşlarının kaç lira olacağını araştırıyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı zamlı emekli ve memur maaşı hesaplama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi hesaplama robotu üzerinden öğrenilebiliyor.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

– Öncelikle (www.turkiye.gov.tr) adresinden e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmanız gereklidir.

– Daha sonra e hizmetler bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu bölümünü bulun.

– Buradan da SSK emekli maaşı için 4A Hizmetler/4A Aylık bilgisi,

– Bağ-Kur emekli maaşı için 4B Hizmetler/4B emekli aylık bilgisi,

– Emekli Sandığı emekli maaşı için 4C Hizmetler/4C Emekli aylık bilgisi menülerinden size uygun olan birinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.