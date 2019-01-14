Emekli maaşı hesaplama: SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaçları kaç lira oldu?

Yeni yılla beraber emekli maaşlarına gelen zam kaç lira oldu? Emekliler maaşlarına kaç lira zam geldiğini büyük bir ilgiyle araştırırken zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih ise adım adım yaklaşıyor. Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih ise bakan tarafından açıklandı. İşte emekli maaşı hesaplama detayları...

Emekli maaşları birçok kişinin geçimi konusunda hayati önem taşıyor ve gelen zamlar merak ediliyor. Emekli maaşılarına SSK ve Bağkur emeklisi ocakta %10.19, memur emeklisi ise %10,69 oranında zamlı maaş alacak. Emekliler geçim sıkıntılarını bir nebze de azaltacak olan zamlı emekli maaşlarının kaç lira olacağını araştırıyor. Aralık ayı enflasyon rakamı emeklilerin yüksek zam beklentisini boşa çıkardı. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı zamlı emekli ve memur maaşı hesaplama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi hesaplama robotu üzerinden öğrenilebiliyor.

EMEKLİLERE MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında emekli fark ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Emeklilerimizin farkları ocak ayı içerisinde ödenecektir” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında emekli fark ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Fark ödemelerinin Ocak ayı içerisinde ödeneceğini kaydeden Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, SSK gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.