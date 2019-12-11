Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler 2020 Ocak’ta ne kadar zam alacak?

Yıl sonunun gelmesiyle maaşlara yapılan zamlar yeniden belirleniyor. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşların aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Peki emekli maaşları ocak zammı ne zaman belli olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayından bu yana 5 aylık TÜFE artışı şimdiden yüzde 5.71 oldu. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa, yani hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5.71 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4’lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE’nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.