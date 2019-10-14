Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşların aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde enflasyon oranlarında zam yapılmaktadır. Yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenen bu zam oranları en son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayı için açıklanmıştır. Bu dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu çatısındaki SSK yani şimdiki adıyla 4A ve Bağ-Kur şimdiki adıyla 4B'den emekli olan tüm vatandaşların gözü kulağı yapılan zam oranlarındaydı. Birçok kişi anında maaşına yapılan zam oranını ve bunun TL karşılığını hesaplayıp öğrenmişken birçok kişi ise hala tam olarak ne kadar zamlı maaş aldığını bilemiyor. İşte emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır? sorusunun ayrıntılı cevabı…

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısından emekli olan vatandaşlara 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılmaktadır. Bu zamlar her yılın Ocak ve Temmuz ayında yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre gerçekleşiyor. TÜİK Ocak ve Temmuz ayının zam oranını bir sonraki ayın 3'ünde yayınlamaktadır. Yani bu durumda Haziran enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanmaktadır. Açıklanan enflasyon oranları da emekliye yapılacak zamda referans olarak kullanılır.

2019 yılına ait ilk zam Ocak ayında yapıldı ve 2018 yılı ilk yarısının enflasyon oranı dikkate alındı. Geçmiş 6 ayın enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 10.19 oranında zam yapıldı. Yılın ikinci yarısı için ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapıldı.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından “Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?” şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sorgulama sayfası ile açıklığa kavuşmuştur. İşte emeklilerin zam sonrasındaki maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplamaları için oluşturulmuş sorgulama sayfası. Aşağıdaki linke tıklayıp gerekli bilgileri girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI