Yıllarca çalıştıktan sonra emeklerinin karşılığı olarak emekliliğe hak kazanan vatandaşların en önemli geçim kaynağı elbette ki emekli maaşlarıdır. Hayalini kurduğu emeklilik günlerinde de maaşları ile rahat edebilmeyi umarlar. Ancak son dönemlerde emekli vatandaşların akıllarında maaşları ile ilgili birçok soru bulunuyor. Emekli maaşına haciz gelir mi? Emekli maaşından nafaka kesintisi yapılır mı? Hangi haciz işlemleri emekli maaşına uygulanabilir? Bu soru, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından maaşı ödenen ve çoğunun tek geçim kaynağı emekli maaşı olan vatandaşlar için hayati önem taşımaktadır. Hal böyleyken de haciz işlemi son derece sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bu nedenle de konuya ilişkin daha detaylı bilgi arayarak neler yapılması gerektiği ve kanunların emekli maaşı haczi ile ilgili ne dediğini araştırıyorlar. Biz de tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz ayrıntılı bir haber hazırladık. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haberin detayları…

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘un 93. Maddesine göre emekli maaşına gelecek hacizle ilgili durum

– “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.” şeklinde belirlenmiştir.

Yani kısaca emekli maaşının haczedilmesi, yasalara göre emekli olan kişinin onayı alınmadan mümkün olamayacağı belirtilmiştir. Ancak bazı istisnai durumlar mevcuttur. Peki, hangi durumlarda emekli maaşına haciz işlemi uygulanır? Bu sorunun cevaplarından biri de nafaka haczi için geçerlidir.

EMEKLİ MAAŞINDAN NAFAKA KESİNTİSİ YAPILIR MI?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘un 88. maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekliden prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi gibi alacakları varsa bunu emekli maaşı üzerinden haciz edebilir. Ancak haczedilecek maaş miktarı emekli maaşının 4'te 1'ini geçemez.

Bununla birlikte aynı zamanda nafaka borçları da emekli maaşı üzerinden haczedilebilir. Kanun sadece nafaka ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doğacak alacakların muvafakatname olmadan haczine izin veriyor. Yine bu haciz miktarı da maaşın 4'te 1'ini geçemiyor.