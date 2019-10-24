Emekliye yılda iki kez zam yapılmaktadır. Yılın ilk yarısına ait olan zam ocak ayı ile birlikte yapılırken ikinci yarısına ait olan zam ise Temmuz ayında maaşlara yansımaktadır. 2019 yılı için yapılan son zam da Temmuz ayında gerçekleşti. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam haberlerini beklerken 2020 için de ilk rakamlar gündeme gelmeye başladı. Peki, son zamlarla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte emeklilere verilecek zam oranları ne kadar arttı? 2020 emekli maaşları… İşte merak edilen tüm bu sorular ve konular hakkında hazırladığımız en güncel haberi detayları…

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliler için yapılan Temmuz zamları da belirlendi. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,03, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yüzde 0,09 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve memur emeklisi ile emekli vatandaşların alacakları zam oranları, toplu sözleşme gereği Temmuz ayında yüzde 5 ve 6 aylık enflasyon oranlarında oluşacak fark kadar ekleme yapılması kararlaştırıldı.

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına 2019'un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapıldı.

Bu artış sonrasında;

-2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL'den bin 983 TL'ye,

-2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL'den bin 181 TL'ye;

-En düşük Bağ-Kur aylığı bin 690 TL'den bin 775 TL'ye

-En düşük tarım Bağ-Kur'lu aylığı da bin 190 TL'den bin 250 TL'ye yükseldi.

2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emeklinin ocak zammı almasına da sayılı günler kaldı. Bu nedenle vatandaşlar da sık sık konuyla ilgili araştırma yapmakta. 2020 yılı emekli maaş zammı ile ilgili enflasyon tahminiyle emekli ocak zammının ilk ipuçları da oluşmaya başladı. Buna göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak ocak zammı yüzde 7.3 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda ise emekli maaşlarında 86 ile 413 lira arasında artış olacak.