Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?

Emekliler için verilecek olan bayram ikramiyeleri bugün itibariyle yatırılmaya başlandı. Emeklilere bir müjdeli haber daha geldi, emekli maaşları cumartesi gününden itibaren yatırılacak ve pazartesiye kadar tüm emekli maaşları yatmış olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini söyledi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.