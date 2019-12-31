Emekli maaşlarına Ocak 2020’de ne kadar zam gelecek? İşte tahmini rakamlar…

Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberine kısa bir süre kaldı. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak, hangi tarihte belli olacak? İşte emekli maaş zammına dair ayrıntılar…

OCAK ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekliler yapılacak ocak zammı tam olarak TÜİK’in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayından bu yana 5 aylık TÜFE artışı şimdiden yüzde 5.71 oldu. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa, yani hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5.71 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4’lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE’nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından “Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?” şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sorgulama sayfası ile açıklığa kavuşmuştur. İşte emeklilerin zam sonrasındaki maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplamaları için oluşturulmuş sorgulama sayfası. Aşağıdaki linke tıklayıp gerekli bilgileri girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI