Emekli temmuz zammı ne kadar! SSK ve Bağkur emekli zamları ne kadar olacak?

Emekliler gözlerini Temmuz zammına çevirdi. Emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık zam oranı ve geçmiş 6 aylık enflasyonun farkı maaş zammı olarak ödeniyor. Bu yılın başında memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak geçen yıl temmuzda yapılan zam enflasyona yenik düştüğü için yüzde 6.69 oranında da enflasyon farkı ödendi. Peki emekli zammı belli oldu mu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte tahminler…

2019 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

BUGÜNKÜ ZAM ORANI NE KADAR OLUR?

İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.

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