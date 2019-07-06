Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? İşte emekli ve memurun zamlı maaş tablosu

Emekli ve memur zammı belli oldu. İlki ocak ayında olan zammın ikincisi ise temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Enflasyon rakamlarının belli olması ile memur ve emeklinin maaşına ne kadar zam yapılacağı da belli oldu. En düşük işçi emeklisinin aylığı bin 130 liradan bin 186 liraya, en düşük memur maaşı 3 bin 224 liradan 3 bin 417 liraya yükselecek.

TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE MEMUR MAAŞLARI

Haziran enflasyonun yüzde 0.03 artması çalışanların alacağı zam oranında belirleyici oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam almışlardı. 6 aylık enflasyon yüzde 5.01 olduğu için memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş ve aylıklarına 1.01 puan enflasyon farkı zammı yapılacak. Buna ilaveten yüzde 5 de toplu sözleşme zammı verilecek. Böylece toplam zam oranı yüzde 6.01'de kalacak. Bu zamlarla en düşük memur maaşı 193 lira artışla 3 bin 417 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 138 lira artışla 2 bin 435 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI

İŞÇİ, ESNAF VE ÇİFTÇİYE YAPILAN ZAM

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin alacağı zam da belli oldu. Bu gruptaki emekliler yüzde 5.01 zam alacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı sadece 56 lira artarak bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 69 lira artışla bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 65 lira artışla bin 363 liraya çıkacak.

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA ALINACAK

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz’da öğrenecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.