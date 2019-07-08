Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı herhangi bir sistemden emekli olan vatandaşlar, belli dönemlerde emekli maaşlarına yapılacak olan zammın miktarını ve bu zammın zamanını oldukça merak etmektedir. Emekli zammı nasıl belirlenir? Emekli zammı ne zaman yapılır? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını internet üzerinde sıklıkla arayan emekli vatandaşları aydınlatmak için son zam oranlarını baz alarak detaylı bir haber hazırladık. En son 2019 Temmuz ayında yapılacak zamların belirlenmesinin ardından ortaya çıkan miktarı ve zamlı maaşların yatacağı zamanı öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİR?

Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranlarıdır. 3 Temmuz 2019'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 orarak belirlenmesi ile ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Belirlenen bu rakamlara göre SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve emeklilere ise enflasyon oranlarına ek olarak, altı aylık enflasyon oranı yüzde 4'ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Bu durumda memur ve emeklilerine toplamda yüzde 6.01 oranında zam yapılmış olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YAPILIR?

Emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranların belirlenmesinin ardından şimdi ise merak edilen soru bu zamların maaşlara ne zaman yansıtılacağı oldu! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 5, memur ve emeklilerinin ise yüzde 6.01 oranında zamlı alacakları maaşlar 17 ila 28 Temmuz arasında yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Belirlenen oranlara göre, temmuz zammı sonrası en düşük

SKK (4A)

– 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL,

– 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL,

BAĞ-KUR (4B)

– Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL,

– EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.

Yüzde 6'lık zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı ise 2.522 TL'ye yükselecek.

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