Temmuz 2019 emekli maaş zammı ne kadar?

Temmuz maaşlarını zamlı alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacağını merak ediyor. Emeklilerin zam oranları 2019 yılının Temmuz ayında kaç TL olacak? Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. İşte temmuz ayı emekli zammı tahminleri…

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE ENFLASYON AYLIK YÜZDE 0.91

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir.

ENFLASYON FARKINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Ek ödeme konusunda bilinmesi gereken ise ödemenin net maaş üzerinden hesaplanıyor olması. Bir örnekle anlatırsam daha iyi anlaşılır. 2018'in son maaşını aralık ayında aldınız ve elinize geçen tutar 2.500 lira. Bu sizin maaşınız değil; 2.500 liranın içinde, ek ödeme de var.

Aslında maaşınız 2.403 lira; 97 lira ise ek ödeme tutarınız. 2019'un ocak ayında alacağınız yüzde 10.73'lük (memur emeklileri için yüzde 10.73, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.19) zammı, 2.403 lira üzerinden hesaplayacaksınız. Hesapladığınızda 257.84 liralık zamla maaşınız 2.660.84 lira olacak. İşte bunun üzerine yüzde 4'lük ek ödeme alacaksınız. Yüzde 4'lük ek ödemeyi (106.4 lira) eklediğinizde Ocak 2019'da elinize geçen tutar 2.767.2 lira olacak.