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Emekliden yüzde 5’lik zam protestosu

Memur ve emeklilerin zam oranı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Ard arda gelen zamlar sonrası açıklanan zam oranı vatandaşın beklentilerini karşılamadı. Açıklanan rakamlara bakınca vatandaşın aklına kaşıkla verip kepçeyle almak deyimi geliyor. Yüksek enflasyon rakamları karşısında Emekli maaşları için verilen yüzde 5’lik zam, emeklileri sokağa döktü. Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Günay Onayman, sendika üyeleriyle birlikte Osmangazi Metro İstasyonu çıkışında açıklanan yüzde 5’lik emekli zammını protesto etti.

Halil ATAŞ
08:42 -
Haberler Ekonomi
Emekliden yüzde 5’lik zam protestosu

Buradaki konuşmasında açlık sınırının altında maaş artışlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Günay Onayman, “Emekliyiz, insanız ve insanca yaşanacak bir gelirimiz olsun istiyoruz. Gerçekte çok yüksek olmasına rağmen kağıt üzerinde düşürülen resmi enflasyon rakamlarının bile altında kalan sahte maaş zamlarıyla biz emeklilerin insanca yaşaması mümkün değil. Mutfak enflasyonu yüzde 50 civarında seyrediyor. Çarşıya, pazara ve markete uğrayıp zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk. “Bilin ki biz emekliler açlık sınırının altında maaş ve yüzde 5'lik artışları asla kabul etmiyoruz” dedi.

SEFALETE TESLİM OLMAYACAĞIZ

13 milyon emeklinin sefalete teslim olmayacağını kaydeden Onayman şu talepleri iletti: “Her 6 ayda bir uygulanan yüzdelik enflasyon zammı yürürlükten kaldırılmalı,  maaşlarımıza toplu sözleşme müzakereleri sonucu belirlenecek seyyanen zam yansıtılmalıdır. Milli gelirden emeklilerimize de pay verilmeli, yılda 2 kez birer maaş tutarında ikramiye de emekliye aktarılmalıdır.”

Son güncelleme: android-time 08:51 08.07.2019
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