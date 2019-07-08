Emekliden yüzde 5’lik zam protestosu

Buradaki konuşmasında açlık sınırının altında maaş artışlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Günay Onayman, “Emekliyiz, insanız ve insanca yaşanacak bir gelirimiz olsun istiyoruz. Gerçekte çok yüksek olmasına rağmen kağıt üzerinde düşürülen resmi enflasyon rakamlarının bile altında kalan sahte maaş zamlarıyla biz emeklilerin insanca yaşaması mümkün değil. Mutfak enflasyonu yüzde 50 civarında seyrediyor. Çarşıya, pazara ve markete uğrayıp zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk. “Bilin ki biz emekliler açlık sınırının altında maaş ve yüzde 5'lik artışları asla kabul etmiyoruz” dedi.

SEFALETE TESLİM OLMAYACAĞIZ

13 milyon emeklinin sefalete teslim olmayacağını kaydeden Onayman şu talepleri iletti: “Her 6 ayda bir uygulanan yüzdelik enflasyon zammı yürürlükten kaldırılmalı, maaşlarımıza toplu sözleşme müzakereleri sonucu belirlenecek seyyanen zam yansıtılmalıdır. Milli gelirden emeklilerimize de pay verilmeli, yılda 2 kez birer maaş tutarında ikramiye de emekliye aktarılmalıdır.”