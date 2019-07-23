Fiilen çalışma hayatının içinde yer alan ve 16 yaşından büyük olan tüm sigortalı çalışanların, alabildikleri Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında son dönemlerde çok fazla arama yapılıyor. Asgari Geçim İndirimi nedir? Asgari Geçim İndirimi ne kadardır? Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi? Bu ve benzeri soruları internet üzerinde cevaplandırmaya çalışan binlerce vatandaş için hazırladığımız haberde Asgari Geçim İndirimi ile ilgili merak edilenleri anlattık. İşte ayrıntılar…

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

Sigortalı olarak çalışan kişilerin medeni durumlarına ve sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık gösterebilen 16 yaşından büyük tüm çalışanların alabildiği, tüm gelirinden asgari geçimlerini sağlayabilecek kısmını çıkarılması vergi dışı bırakılması durumudur. Asgari Geçim İndirimi işveren tarafından, devlet adına işçiye verilmektedir ve bu ücret işverenin gelir vergisinden düşülmektedir.

EMEKLİLER ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALABİLİRLER Mİ?

Emeklilerin aylıklarından doğrudan vergi kesintisi yapılmadığı için emekliler Asgari Geçim İndirimi alamazlar. Ancak emekli olan biri fiilen hala bir iş yerinde çalışıyorsa aldıkları maaştan vergi kesintisi yapılır. Bu durumda işvereni tarafından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödenmesi gerekmektedir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR?

2019 itibariyle Asgari Geçim İndirimi dâhil asgari ücreti aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL