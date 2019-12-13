Emekliler TÜİK’e tepki gösterdi tencere içinde fatura yaktı!

Kadıköy'de buluşan Tüm Emekliler Sendikası üyeleri TÜİK'in belirlediği emekli maaşlarına tepki göstererek boş tencerede fatura yaktı.

“İKTİDARIN UMURUNDA BİLE DEĞİL”

Tüm Emekliler Sendikası tarafında yapılan yaptığı açıklamada, “İnsanca yaşamak istiyoruz. Bilindiği gibi Şu anda TBMM’de 2020 yılı bütçesi görüşülüyor. Meclis 2020 yılında gelir kaynaklarını açıklayacak ve toplumsal geliri nasıl paylaştıracağını belirleyecek. Bugüne kadar belirlenen tüm bütçelerde bizler yok sayıldık. Siyasi iktidarın talimatlarıyla düzmece veriler hazırlayan TÜİK’in belirlediği rakamlarla zam oranlarımız ayarlanıyor. Gündem bize ödenecek rakamlara gelince akıllarına tasarruf geliyor. Hesapları çay, simit üzerine yapıyorlar. Bizler toplumsal gelirden payımıza düşeni hiçbir zaman alamadık. Çalışırken asgari standartların altında olan yaşam koşullarımız emekli olunca açlık sınırının altına düştü. Katlanılamaz koşullarda yaşıyoruz ve bu durum siyasi iktidarın umurunda bile değil” denildi.

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“1 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİ BİN TL’DEN AZ ALIYOR”

Toplantıda konuşan Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, ‘Hazırlanan bütçede insanca yaşam yerine yoksulluk, işsizlik, baskı ve israf olduğunu’ söyledi. Hürkardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücret altında, 1 milyon 100 bininin ise bin TL'nin altında maaş aldığına dikkat çekti.

Bütçe metinlerinin rakamların yan yana geldiği değil milli gelirin pay edildiği metinler olduğunu ifade eden Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, “Son 16 yıldır krizin, dış borçlanmanın, yoksullukların, israfın ve güvenlik konseptli yönelimin faturası bizlere ödetiliyor. Bu bütçede barış ve kardeşlik yoktur, insanca yaşam, emeklinin sağlık hakkı yoktur. Baskı, yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk ve israf var. Bu bütçe yoksulluğun, savaşın, adaletsizliğin, eşitsizliğin bütçesi” diye seslendi.