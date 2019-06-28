Emeklilik, sigortalı çalışanların en büyük hayallerinden biridir. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ya da 4C (Emekli Sandığı) sistemlerinden herhangi birine dahil olan vatandaşlar, emeklilik şartlarını yerine getirdikten sonra ne yapacakları konusunda net bir bilgiye sahip olamayabilirler. Emeklilik başvurusu nereden yapılır? Hangi evraklar gereklidir? Merak edilen bu soruların cevabını en güncel ve detaylı şekilde öğrenebilecekleri haberimiz sayesinde tüm işlemleri tamamlayarak hayallerine kavuşabilecekler. İşte emekli olabilmek için yapmanız gerekenler…

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik hesabı yapanlar, emekliliği için gün sayanlar için bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda emeklilik borçlanması ile ilgili verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi’ne bu güncellenmelerin işlenmesi istendi. Bunun sebebi ise güncel bilgiler sayesinde emeklilik başvuruları bir gün içinde tamamlanabilmesi…

Başvuru için öncelikle emekli olabilmeniz için gerekli evraklar bilmeni gerekmektedir. İlk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yaş ve prim durumunuzu bildirmeniz gerekiyor. Bu bilgilendirmenin ardından emekliliğe hak kazanıp kazanmadığınız tespit edilecek ve olumlu sonuçlanırsa ‘emekli olur' yazısı alacaksınız. ‘Emekliliğe hak kazandığınız tespit edildi' yazan b kağıtta yine alt kısımda not olarak evrakı çalıştığınız kurumun İnsan Kaynakları Departmanına teslim etmeniz gerektiği yazar. Bu evrakın tesliminden sonra iş yerinizden alacağınız çıkış belgesi ile tekrar SGK'ya müracaat etmeniz gerekmektedir.

‘. Müracaatın ardından işten çıkış belgesi ile Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi doldurmanız gerekiyor. Ardından SGK tarafından ‘Yaşlılık Tahsis No'su bulunan bir kart almalısınız. Bun kartın amacı emeklilik başvurunuzu takip edebilmektir. Bu işlem sonrasında yapılacak tek şey beklemek. Başvurunuz değerlendiriliyor ve en kısa süre içinde sonuçlanarak bilgilendiriliyorsunuz.

Eğer yaşı bekliyorsanız;

Prim günlerinizi doldurduysanız, çalışmıyorsanız yani emekli olabilmek için sadece yaş şartının gerçekleşmesini bekliyorsanız, diğer vatandaşlarla aynı işlemleri yapmalısınız. Önce SGK'dan emekli olur yazısı alacaksınız. Daha sonra Tahsis Talep formunu eksiksiz olarak dolduracaksınız. En son Yaşlılık Tahsis numaranızın yazılı olduğu kartı alacaksınız. Yine SGK tarafından başvurunuz incelenecek ve bilgi verilecektir.

Emeklilik sürecinizin tamamlanması için yapılması gereken işlemlerden biri de askerlik ya da doğum borçlanmasıdır. İlgili kurumlardan SGK'ya durumunuzu onaylayan bir yazı gelmesi gerekir. Bu onaylamalar olmadan başvuru işlemlerinizi tamamlayamazsınız…

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