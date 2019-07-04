Emeklilik için gerekli prim ödemeleri ve yaş süresi gibi şartları yerine getirdikten sonra, gerekli yerlere emekli olabilmek için başvuruda bulunanlar heyecanla başvurunun sonuçlanmasını bekler. İlk maaşlarını ne zaman alacaklarını ne emeklilik işlemlerinin ne kadar süreceğini ve bu süreçte neler alacağını merak eden vatandaşlar, onlar için hazırladığımız haberde akıllarındaki tüm sorulara cevap bulabilir. Peki, emeklilik işlemleri ne kadar sürer? İşte cevabı…

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NE KADAR SÜRER?

Emeklilik şartları (prim ödemesi, yaş sınırı vs.) yerine getirdikten sonra maaşın bağlanma süresinin başlaması için Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi'ne başvuruda bulunulur. Bu süreç işlem yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Emeklilik başvurusunda bulunduğunuz tarih sonrası başvurunuz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dosyanız incelenir.

Bu incelemelerde ilk sigorta başlangıç tarihinize göre emeklilik için gerekli olan prim gün sayınız ve yaş şartınız incelenir. Bu şartlar sağlandığı takdirde emeklilik sürecine geçilir. Bu süreç ise 1 buçuk ila 2 ay arasında sürer.

SSK (4A) EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI NE ZAMAN BAĞLANIR?

4A yani eski adıyla SSK kapsamında çalışanların emekli maaşları talep ettikleri tarihi takip eden aybaşında bağlanır. 5510 Sayılı Kanunun 4/A bendi çerçevesindeki çalışanlar 4 Temmuz 2019 tarihinde maaş talebinde bulundularsa, 1 Ağustos 2019 tarihinde ilk maaşları bağlanmış olur. Temmuz ayının başında başvuru yapılmış olsa bile o ay bir ödeme yapılmaz. O tarihi takip eden ayın başında maaş bağlanır.

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanun'un 4/B yani eski adıyla BAĞ-KUR kapsamında çalışanların emekli maaşları da SSK 4A gibi talep ettikleri tarihi takip eden aybaşında bağlanır. Yani yine 4 Temmuz 2019 tarihinde maaş talebinde bulundularsa, 1 Ağustos 2019 tarihinde ilk maaşları bağlanmış olur.

EMEKLİ SANDIĞIN (4C) EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

Eski adıyla emekli sandığı çalışanları şimdi 4C olarak adlandırılır ve bu kapsamda çalışanların emekli maaşı bağlanması 4A ve 4B çalışanlara göre biraz daha farklı.

– Öncelikle yetkili makamlardan alınan emekli sevk onayı sonrası göreviyle ilişkisini kestiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli maaşı bağlanır.

– Görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline bağlı olarak çalışmamış olanlar ile yaşlılık maaşına hak kazananlar kontrolleri yapıldıktan sonra maaşı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren maaşları bağlanır.

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