Türkiye'de hayat şartlarının zorlu, pahalılık, geçim sıkıntısı gibi nedenlerden dolayı emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşların oranı oldukça yüksek. Hem emekli maaşı hem de çalıştıkları kurumdan alacakları maaşla birlikte biraz olsun aile bütçesine katkı sağlamak ya da sadece geçindirmeye çalışan kişilerin yanı sıra emekli olduktan sonra işten ayrılarak çalışmama kararı alanlarda bulunmakta. Son dönemlerde de bu vatandaşların emekli olduktan sonra, mevcut iş yerlerinden ayrılırken ne gibi haklar talep edebilecekleri ile ilgili birçok soru sorulmaktadır. Emeklilik nedeniyle işten ayrılanın hakları nelerdir? Bu vatandaşlar kıdem tazminatı alabilirler mi? İşte bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını araştıran vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin ayrıntıları…

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILANIN HAKLARI NELERDİR?

1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte olup kıdem tazminatları ile ilgilidir. Buna göre göre yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almak amacıyla iş sözleşmesini sona erdiren çalışan kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aranan tek şart işçinin o iş yerinde en az bir yılını da olmasıdır.

İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılmadan önce iş yerine vermesi gereken bazı belgeler vardır. Emeklilik nedeniyle işten ayrılırken kıdem tazminatını almak isteyen işçi bu üç belgeyi iş yerine sunmak ve iş akdini bu şekilde sonlandırmak zorundadır.

-Emekliliğe hak kazandığını bildiren belge,

-Emekli (yaşlılık) aylığının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaptığını bildiren belge ve

-İş akdini emeklilik nedeniyle feshettiğini belirten ve ekine yukarıdaki iki belgenin iliştirildiği fesih dilekçesidir.

Aynı zamanda, kıdem tazminatını almaya hak kazanan işçiye, tazminatının ödenmesini için emekli aylığının bağlanması beklemeye gerek yoktur. İşçinin işverene başvurusu halinde en kısa süre içinde tazminatı ödemek durumundadır. Kıdem tazminatının banka kanalıyla ödenmesi zorunludur.