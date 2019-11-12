Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum: EYT yasası çıkacak mı?

Vatandaşlar emekli olmak için primlerini doldurdu ve emekli olmak istiyor. Konu ile ilgili son gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bir vatandaş Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur” yanıtını verdi.

MHP’Lİ ERSOY: YAŞA TAKILANLARIN PROBLEMLERİ ÇÖZÜLMELİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada; “45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız” dedi.

BÜTÇEDE EYT’YE KAYNAK AYRILMADI

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi.” dedi.

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKAR?

Hükümet EYT'yi gündemine aldı. Ancak resmi merciler konu ile ilgili kesin bir açıklamada bulunmadı. Yöntemin belirlenmesi ve TBMM'de yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Öte yandan 2020 yılında bütçede bu konu ile ilgili kaynak ayrılmaması kafalarda soru işaretleri uyandırdı.