Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yeni açıklama geldi! İşte EYT’de son durum…

Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla çıkacak yasayı bekliyor fakat EYT teklifleri bir bir meclisten dönüyor. Konuya dair son resmi açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullanmıştı. EYT için bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'tan geldi. İşte Yavaş’ın emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması…

MANSUR YAVAŞ'TAN “EYT” AÇIKLAMASI

“Millet ittifakı”nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, EYT’lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya;

“EYT’liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT’lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara’daki bütün EYT’lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz” yanıtını verdi.



EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Bakan Selçuk'un EYT açıklaması: AKP iktidarları döneminde bütün emekçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını belirten Çalışma, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT'LİLERİN SORUNUNU ÇÖZECEK PROJE

EYT’lilere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP’nin aile sigortası adlı projesini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “EYT’liler beni dinlesinler. Aile yardımları sigortası şu: Emeklilik yaşı 65, patron geldi 55 yaşında dedi ki işine son veriyorum. Kıdem tazminatı aldı. 1 yıl da işsizlik sigortası aldı. Geriye kaldı emeklilik için 9 yıl, gidiyor iş verene diyorlar ki sen yaşlısın… Gidiyor devlete beni emekli et diyor, devlet diyor ki sen daha gençsin 9 yılın daha var. Nasıl geçinecek bu insan ailesine nasıl bakacak? O zaman aile yardımları sigortası devreye giriyor. Emekliliğine kadar bir ailenin aç kalmaması lazım yoksul kalmaması lazım.

Hem demokrasinizi geliştireceksiniz, hem katma değeri yüksek ürünler üreteceksiniz, güçlü bir sosyal devlet olacaksınız. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye güçlü bir devlet olamaz. Bu söylediklerimde eksiklik olabilir ama yanlış tek bir harf bile yok. Birlikte yaşayacaksak bu dönüşümleri tamamlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.