Son günlerde vatandaşları hakkında daha net bir bilgi almak istedi, kamuoyunda adını sık sık duyduğumuz EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar milyonlarca kişinin ana gündemini oluşturmaktadır. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda birçok kişinin beklentisi sürdürse de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda sorular üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan kesin bir dille böyle bir çalışma yapılmayacağını ve konunun kapandığını belirtti. Ancak vatandaşların emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili merakları hala sürüyor. İnternet üzerinden konuya ilişkin daha detaylı bilgi alabilmek için çeşitli aramalar yapanlar için hazırladığımız haberde merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, emeklilikte yaşa takılanlar kimlerdir? İşte ayrıntılar…

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR KİMLERDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar kısaca şu şekilde anlatılabilir. Emeklilik için 3 ana şart bulunmaktadır. Bunların ilki çalışanın sigortalılık süresi, ikincisi çalışanın emekli olabilmesi için gereken prim gün sayısı, üçüncüsü ise tartışmalara konu olan yaş kriteridir.

Günümüzde binlerce vatandaş emekli olabilmeleri için gerekli iki şartı yani sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurmalarına karşı yaş kriterinde takılmaktadır. Bu kişiler de 08 Eylül 1999'dan önce ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bir işe giren ve sigorta prim bildirimleri olan çalışanları kapsamaktadır.

1999 yılında o dönemin Çalışma Bakanı olan Yaşar Okuyan tarafından çalışanların emeklilik şartları adına bir düzenleme yapıldı. Bu çalışmadan önce emeklilikte aranan şartlar şu şekildeydi.

1999 yılı öncesinde 506 Sayılı SSK kanununda SSK (şimdiki adı 4A), Bağ-kur(şimdiki adı 4B), Emekli Sandığı (şimdiki adı 4C ) kapsamında emekli olma şartlarında;

-Erkeklerde 25 yıl 5000 gün,

-Kadınlarda ise 20 yıl 5000 gün şartı aranmaktaydı.

Ancak 1999 yılında yapılan değişiklikle kademeli olarak emeklilikte yaş getirildi.

Bundan sonra emeklilik şartları;

-Kadınlarda 58'e,

-Erkeklerde 60'a ve prim gün sayısı 7000'e yükseltildi.

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