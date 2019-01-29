Emeklilikte yaşa takılanlar son durum… EYT’de güncel gelişmeler merak konusu

EYT konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili bugün bir gelişme var mı merak ediliyor. Bilindiği üzere Emeklilikte yaşa takılanlar yurdun çeşitli bölgelerinde toplanıp seslerini duyurmaya çalışıyorlar. EYT'liler prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaş şartına takıldıkları için SGK’dan emekli aylığı alamayan kişiler olarak biliniyor.

EYT'DE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLABİLECEK?

Sözcü’ye konuşan, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT'linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. “Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Emeklilikte yaşa takılanların yıllık maliyetinin 26 Milyar olduğu söyleniyor. Bize göre ise maliyeti 8-10 milyar civarındadır. Dışişleri Bakanı Türkiye’nin yurtdışına 8 Milyar dolar insani yardım yaptığımızı söylüyor. Hatta Amerika bizim kadar olamıyor, Amerika dahi 6-7 milyar insani yardımda bulunuyor diyor. Biz insani yardım olarak diğer dünya ülkelerine 8 milyar dolar yani yaklaşık 45 milyar TL ödeme yapıyoruz ancak, kendi vatandaşımız yasal haklarını istediklerinde kusura bakma sana verecek paramız yok diyoruz” dedi.

EYT İÇİN UMUTSUZ AÇIKLAMALAR GELİYOR…

Çalışma ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt'un açıklamalarından satır başları:

-3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor.

-Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.

CHP’DEN AÇIKLAMA: ‘HAK ETTİKLERİNİ İSTİYORLAR'



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını istedi. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP'nin desteğine rağmen AKP karşı çıktı, MHP ise çekimser kalınca öneri reddedildi. İşte EYT’de son durum…CHP’li Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanlar hak ettiklerini istiyorlar. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar. Prim yatıramadıkları için sağlık hakkından yararlanamıyorlar. Suriyelileri tanıdığımız hakkı bunlardan esirgiyoruz. 65 yaşına geldiklerinde borçlu çıkabilirler. Bu sorunu birlikte çözelim. Çalışanların hakkını AKP görmezden geliyor. Gelin bu yanlışı birlikte düzeltelim. Cumhurbaşkanı bunlara ‘türedi’ diyor. 31 Mart’ta kim olduklarını gösterecekler” dedi