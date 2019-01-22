Emeklilikte yaşa takılanlar son durumu merak ediyor! Gözler EYT için yeni yasa teklifinde…

Emeklilikte yaşa takılanlar toplantılar yapıyor, açıklamalar yapıyor ve EYT için önemli bir gelişme bekliyor. Emeklilik gün sayısını doldurup yaş sınırının altında kaldıkları için emekli olamayanların gözü yeni EYT yasa teklifinde. EYT için bekleyiş sürerken son gelişmeler şu şekilde…

EYT İÇİN SON RESMİ AÇIKLAMA UMUT VERMEDİ

İşte Çalışma ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt’un açıklamalarından satır başları:

-3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor.

-Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.

EYT’DE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLABİLECEK?

Sözcü'ye konuşan, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. “Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Emeklilikte yaşa takılanların yıllık maliyetinin 26 Milyar olduğu söyleniyor. Bize göre ise maliyeti 8-10 milyar civarındadır. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yurtdışına 8 Milyar dolar insani yardım yaptığımızı söylüyor. Hatta Amerika bizim kadar olamıyor, Amerika dahi 6-7 milyar insani yardımda bulunuyor diyor. Biz insani yardım olarak diğer dünya ülkelerine 8 milyar dolar yani yaklaşık 45 milyar TL ödeme yapıyoruz ancak, kendi vatandaşımız yasal haklarını istediklerinde kusura bakma sana verecek paramız yok diyoruz” dedi.