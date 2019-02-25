Emeklilikte yaşa takılanlar umutlu gelişmeler bekliyor! EYT bekleyişinde son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanların en çok merak ettiği konuların başında EYT yasa teklifi geliyor. Emeklilik gün sayısını doldurup yaş sınırının altında kaldıkları için emekli olamayanların gözü yeni EYT yasa teklifinde. İşte son durum ne, umut verici gelişme var mı?

SON DURUM: EYT TEKLİFİ REDDEDİLDİ

EYT’de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer’in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

DESTİCİ EYT HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Bakan Selçuk, konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici’nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, “Gündemimizde yok” dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT'lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Destici, şöyle konuştu:

“Türkiye, geçmişte erken emeklilikteki yanlış uygulamaların faturasını bugün hala ödüyor, bunun biz de farkındayız. Fakat şuanda, 'emeklilikte yaşa takılanlar' diye hak talep eden topluluğun talebini de haklı buluyoruz. Çünkü devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Bu hakkın verilmesini istiyoruz. Yüksek maliyetten bahsediliyor, doğrudur. Fakat bu maliyet, bütçede ödediğimiz 117 milyarın sadece yüzde 10'una tekabül etmektedir. Türkiye, hızlı bir şekilde geçmişte yakaladığı ekonomik istikrarı yakalar ise, bu kardeşlerimizin hakkı olan emekliliğin kısa sürede verileceğine ben inanıyorum. Ayrıca bu hakkın verilmesi noktasında, dün de mücadele ettik, bugün de etmeye devam edeceğiz.”