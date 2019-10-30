Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum: EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum her gün EYT’liler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan tesislere geldiği sırada bir EYT’li bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi. İşte EYT’de son durum…

EYT MAĞDURU KADINLA SOHBET ETTİ

Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı.

“CUMHURBAŞKANIM EYT ÇIKAR MI?”

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra “toplantıya geç kalıyorum” diyerek buradan ayrıldı

MHP’DEN EYT AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada; “45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız” dedi. Ersoy ayrıca Kayserispor ile ilgili olarak da; “Kayserispor hiç kimsenin malı değil, kimsenin babasının malı da değil. Hoyratça yaptım, oldu, bitti, gitti diye bir şey olamaz. Bunun hesabını soracak bir yiğit var. Bunun hesabını sorar” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Ersoy, yaşa takılanların problemlerinin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Ersoy; “Emeklilikte yaşa takılanlar, “EYT konusunda bizim seçimden önce bir sözümüz var. Burada mağduriyet var mı, var. Bunu kabul etmemiz lazım. Devletimize bunun bir yükü var mı, var. Ancak 1999'dan önce sigorta girişi yapılmış ve daha öncesinde hak kazanmış vatandaşlarımızla alakalı mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bunu tüm gruplarla birlikte otururuz, konuşuruz, bir sonuca varırız. Cumhurbaşkanımızın söylediğine ben de katılıyorum, 45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız. Toplumda kanayan bir yara varsa biran önce önlemini almamız gerekir diye düşünüyorum” dedi.