Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum: EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’liler sorunlarının çözümü için verdikleri mücadeleyi sürdürüyor. Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri topladıkları 18 bin imzayı SGK Genel Müdürüne illetti. EYT için umutlu bekleyiş sürerken açıklamalar çok da iç açıcı görünmüyor. EYT teklifleri bir bir meclisten dönüyor. Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlar “EYT yasası çıkacak mı?” , “EYT’de son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

METAL İŞÇİLERİ 18 BİN İMZAYI SGK’YA İLETTİ

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri Aile Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Emeklilik hakkımız engellenemez” diye slogan atan işçiler, topladıkları 18 bin imzayı SGK Genel Müdürüne illetti. “Metal işçileri EYT’de adalet istiyor” yazılı pankart açan işçiler, “Emeklilik hakkımız söke söke alırız”, “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a çıksın artık bu yasa” sloganları da attı.

KIDEM TAZMİNATI YORUMU İÇİN EYT’LİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, 15 yılını doldurup emekliye ayrılan ya da istifa eden işçilerin aslında kıdem tazminatına hak kazanmadığına ilişkin sözlerine açıklık getirdi. Büyük tepki çeken sözleri için kamuoyundan özür dileyen Delibaş, patronların kıdem tazminatından şikayet ettiği toplantıda dile getirdiği görüşlerin şahsi fikirleri olduğunu, TOBB'un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmadığını söyledi.

TOBB'un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konunun bulunmadığını ifade eden Delibaş, “Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim” dedi. Delibaş, ‘TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş'tan kamuoyuna duyuru' başlığı altında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün bir gazetede yer alan “EYT'lilerin Kıdem Tazminatı Tehlikede” haberi ve sonrasında bununla ilgili olarak sosyal medyada yapılan maksadı aşan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum. Habere konu olan toplantıda dile getirmiş olduğum görüşler benim şahsi fikirlerim olup, hiç bir şekilde TOBB'un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. TOBB'un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konu bulunmamaktadır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim.”

BİNALİ YILDIRIM: SABIRLI OLUN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ile ilgili hükümet tarafından yapılan son açıklama 6 Mart tarihinde yapıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına Küçükçekmece'de devam etti. Küçükçekmece Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret eden Yıldırım, buranın yakındaki Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen öğrencilerle görüştü.

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, “Ben bu konuda ne dedim? ‘Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık.” dedi.

BAKAN ALBAYRAK: GÜNDEMİMİZDE YOK

6 Şubat'ta Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna “EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok” yanıtını verdi.

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