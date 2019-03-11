Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT Kanun Teklifi’nin Meclis’ten geçmesi için büyük bir uğraş veriyor. Fakat beklentileri bir türlü karşılanmayan EYT mağdurları yeni gelişmeleri merak ediyor. Peki EYT’de son durum ne? İşte konuyla ilgili son gelişmeler…

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

EYT'de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer'in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

BİNALİ YILDIRIM: SABIRLI OLUN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ile ilgili hükümet tarafından yapılan son açıklama 6 Mart tarihinde yapıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına Küçükçekmece’de devam etti. Küçükçekmece Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu’nu ziyaret eden Yıldırım, buranın yakındaki Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu bahçesinde kendisini bekleyen öğrencilerle görüştü.

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, “Ben bu konuda ne dedim? ‘Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım’ dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek?. Gayet açık.” dedi.

BAKAN ALBAYRAK: GÜNDEMİMİZDE YOK

6 Şubat’ta Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna “EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok” yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT'LİLERİN SORUNUNU ÇÖZECEK PROJE

EYT’lilere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP’nin aile sigortası adlı projesini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “EYT’liler beni dinlesinler. Aile yardımları sigortası şu: Emeklilik yaşı 65, patron geldi 55 yaşında dedi ki işine son veriyorum. Kıdem tazminatı aldı. 1 yıl da işsizlik sigortası aldı. Geriye kaldı emeklilik için 9 yıl, gidiyor iş verene diyorlar ki sen yaşlısın… Gidiyor devlete beni emekli et diyor, devlet diyor ki sen daha gençsin 9 yılın daha var. Nasıl geçinecek bu insan ailesine nasıl bakacak? O zaman aile yardımları sigortası devreye giriyor. Emekliliğine kadar bir ailenin aç kalmaması lazım yoksul kalmaması lazım.

Hem demokrasinizi geliştireceksiniz, hem katma değeri yüksek ürünler üreteceksiniz, güçlü bir sosyal devlet olacaksınız. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye güçlü bir devlet olamaz. Bu söylediklerimde eksiklik olabilir ama yanlış tek bir harf bile yok. Birlikte yaşayacaksak bu dönüşümleri tamamlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.