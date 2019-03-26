Emeklilikte yaşa takılanlarda son gelişmeler: EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’liler sorunlarının çözümü için verdikleri mücadeleyi sürdürüyor. EYT için umutlu bekleyiş sürerken açıklamalar çok da iç açıcı görünmüyor. EYT teklifleri bir bir meclisten dönüyor. Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlar “EYT yasası çıkacak mı?” , “EYT’de son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

EYT’de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer’in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

BAKAN ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

6 Şubat'ta Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna “EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok” yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; “Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur.” demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, “Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, “20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40’lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78’i geride bıraktı.” açıklamasını yapmıştı.

KIDEM TAZMİNATI YORUMU İÇİN EYT'LİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, 15 yılını doldurup emekliye ayrılan ya da istifa eden işçilerin aslında kıdem tazminatına hak kazanmadığına ilişkin sözlerine açıklık getirdi. Büyük tepki çeken sözleri için kamuoyundan özür dileyen Delibaş, patronların kıdem tazminatından şikayet ettiği toplantıda dile getirdiği görüşlerin şahsi fikirleri olduğunu, TOBB’un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmadığını söyledi.

TOBB’un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konunun bulunmadığını ifade eden Delibaş, “Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim” dedi. Delibaş, ‘TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’tan kamuoyuna duyuru’ başlığı altında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün bir gazetede yer alan “EYT’lilerin Kıdem Tazminatı Tehlikede” haberi ve sonrasında bununla ilgili olarak sosyal medyada yapılan maksadı aşan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum. Habere konu olan toplantıda dile getirmiş olduğum görüşler benim şahsi fikirlerim olup, hiç bir şekilde TOBB’un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. TOBB’un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konu bulunmamaktadır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim.”

METAL İŞÇİLERİ 18 BİN İMZAYI SGK'YA İLETTİ

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri Aile Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Emeklilik hakkımız engellenemez” diye slogan atan işçiler, topladıkları 18 bin imzayı SGK Genel Müdürüne illetti. “Metal işçileri EYT'de adalet istiyor” yazılı pankart açan işçiler, “Emeklilik hakkımız söke söke alırız”, “Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a çıksın artık bu yasa” sloganları da attı.