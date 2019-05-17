Emekliye 2000 lira yakacak, 600 lira da kira yardımı yapılsın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu 2 ayrı kanun teklifi ile emeklilere yılda 2 bin lira ısınma yardımı ve ayda 600 lira da kira yardımı yapılmasını talep etti.

Bir ton kömürün 1800 lira olduğunu belirten Gürer, 12 milyon emeklinin çok zor koşullarda yaşadığını vurgulayıp, “Kira ve yakacak desteği, kısmen de olsa emeklileri rahatlatacaktır” diye konuştu.

Gürer, 2018'de başlayan ekonomik krizin emeklileri daha fazla etkilediğini, faiz oranlarındaki artış ve döviz fiyatlarındaki olumsuzluğun, işsizlik ve yoksulluğu da beraberinde getirdiğini vurguladı. Gürer, “Emeklilerimiz fiyat düşer diye pazara bile geç saatlerde gidiyor. Enflasyon ile her gün gelen zamlar emeklilerimizin yaşam mücadelesi vermesine yol açıyor” dedi.