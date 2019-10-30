Eminönü balıkçıları tarihe mi karışıyor?

Kamera: Kubilay Altuğ

Eminönü’ndeki iskeleler arasında, ekmek arası balık satan kayıkçılar daha önce kaldırılmış, sadece Galata Köprüsü’nün Eyüp tarafında 3 teknelik yer tahsis edilmişti. Sadeliği terk eden balık-ekmek teknelerini İBB kaldırma kararı aldı. Kiracılara ihtarname gönderen İBB, 1 Kasım'da söz konusu alanların boşaltılmasını talep etti.

“DEVLETE BAŞ KALDIRACAK HALİMİZ YOK”

İhtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, 1 Kasım'da sözleşmenin yenilenmesini beklediklerini ancak boşaltılması yönünde ihtarname aldıklarını ifade ederek, “Bir kurumun kiracısıyız, insiyatif onlarda. Devlete baş kaldıracak halimiz yok. Bu bizim kültürümüzde, Eminönü balıkçılarının kültüründe yok. Karşımızdaki taraf devlet. Bunu diyalogla çözeceğimize inancımız tam. Bizi en çok kaygılandıran yetkililer ve sayın İmamoğlu'yla yaptığımız görüşmelerde, bunun yüzyıllık bir sektör olduğu, yüzyıllardır faaliyet gösteren bu sektörün dışarıdan birilerine de verilmeyecek kadar önemli bir sektör olduğunu ve ehli olmayan insanlara verilecek bir sektör olmadığını söyledik. Onlarda öyle bir şey düşünmediklerini söyledi.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘Kaygılanmayın, biz Eminönü Balık-Ekmeği önemsiyoruz. Kültürünü biliyoruz. Burada bir mağduriyet yaşanmayacak' dediğini söyleyen İlke, “Çıkartırlarsa da kaderimize razı olacağız. Yetkililere bunun İstanbul için bir kültür olduğunu, doğru olmayacağını ifade edeceğiz. Ekrem Bey'in bu güne kadar ortaya koyduğu siyasi duruşu ve nezaketinin, birleştirici misyonunun böyle bir kültürü bitireceğini, bu karara imza atacağını sanmıyorum.” diye konuştu.