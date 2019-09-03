Emlak Konut, Tual Bizim Mahalle projesini tasfiye etti

İnşaat sektöründe yaşanan düşüş, gayrimenkul projelerinde de iptal ve tasfiyelere neden oluyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 yıl önce ihalesine çıktığı Küçükçekmece'deki dev proje iptal edildi.
Eylül 2017'de gerçekleşen Bizim Mahalle 2. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi ihalesine Dağ Mühendislik, 2 milyar TL teklif vermişti.
Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre; aradan geçen 2 yılın ardından hala başlanılmayan projeyi Emlak Konut, tasfiye kararı aldı.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından dün akşam KAP’a yapılan açıklamada ” Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Bizim Mahalle) tasfiye edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Banliyö hattına, Halkalı Metrosu ve Marmaray’a yakın konumda yer alan Bizim Mahalle 2. Etap’ın arsa alanı 118 bin 98 metrekare büyüklüğe sahipti. Ticaret+konut alanı, özel anaokulu alanı, ortaokul alanı ve park alanı inşa edilmesi planlanan proje, 1 milyon metrekarelik alana kurulu Bizim Mahalle'nin bir parçasıydı.