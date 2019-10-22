Emlak sektöründe gündem rezidans ve yalı vergisi!

Yeni vergi reformu paketinden lüks kotunu olan vatandaşları üzecek haber çıktı. Edinilen bilgilere göre pakette bir değişiklik olmaması halinde 5 milyon liradan daha değerli konutlar için emlak vergisinin yanında yüzde 1 ek vergi daha konulması planlanıyor. Buna göre 5 milyon değerinde evi olan bir vatandaş yıllık ek olarak 50 bin TL vergi ödeyecek. Peki Değerli Konut Vergisi’nin gelmesi halinde lüks konut piyasası bu durumdan nasıl etkilenecek?

‘LÜKS KONUT SATIŞLARI TAMAMEN DURMA NOKTASINA GELEBİLİR’

2016 yılından bu yana lüks konut satışlarının Türkiye’de yavaşladığını hatırlatan lüks konut uzmanı Sühran Aras sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Gayrimenkul pazarında lüks konut segmenti yüzde 5’lik gibi bir pay almakta… Şimdi rant vergisi de diyebileceğimiz yüzde 1’lik verginin lüks segmenti tamamen durma noktasına getireceğini düşüyorum. ” ifadelerini kullandı.

‘EK VERGİ YABANCILAR İÇİN DE İTİCİ OLABİLİR’

Sektörde de azımsanmayacak derecede lüks konut olduğunu belirten Aras, “Ben bölge olarak Bağdat Caddesi’nde bulunuyorum. Bu durumdan en fazla etkilenecek ofislerden bir tanesiyim. Daralmış bir sektöre tekrar yüzde 1’lik bir ek vergi gelmesi bu anlamda ciddi şekilde sıkışıklığa neden olacak. Zaten Türk vatandaşlara çok fazla satış yapamıyoruz. Bu tarz mülkleri daha çok yabancılar alıyor. Bu durumun yabancılar için de itici olacağını düşünüyorum.” dedi.

‘BİR ÇOK KİŞİ ÖDEYEMEZ’

Bu uygulamanın tüm yapılar için değil yeni yapılar için uygulanması gerektiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Eski yapılarda tadilat maliyetleri çok yüksek olduğu için özellikle emlak vergisi öderken bile zorluk çeken mal sahipleri bu yüksek vergileri ödeyemezler. Bu tür vergiler ancak değeri yüksek olan yeni evler için belki düşünülebilir. Ayrıca henüz taşınmazların belediye rayiç değerlerini düzeltmeden, bu tür vergilerin konuşulması anlamsız” ifadelerini kullandı.

‘GETİRİLECEK OLAN VERGİ SEKTÖRDE GÜVEN KAYBINA NEDEN OLACAKTIR’

Değeri yüksek olan taşınmazlardan alınması düşünülen ek vergilerin gayrimenkul sektöründe yatırımcılar açısından güven kaybına neden olabileceğini belirten Özlemacıklı, “Özellikle emlak vergisine konu cadde ve sokak rayiç değerlerinin bile tam olarak belirlenemediği bir piyasada bu tür ek tahakkuklar adil bir vergi geliri sağlayamaz. Örneğin Şişli'de Teşvikiye caddesinin m2 rayiç bedeli 28 bin 189-TL iken, Bakırköy'de Yüce Tarla Caddesi’nde m2 rayiç değeri 2 bin 214 TL. Taşınmazların değerlerin çok olması içinde oturanların yüksek vergi ödemeye imkanları olduğunu göstermiyor. Bugün Bakırköy, Şişli, Beşiktaş gibi birçok bölgede oturan emekliler geçimlerini gerçekten zor şartlarda sağlayabiliyorlar” dedi.

EMLAK VERGİ DEĞERİ ÜZERİNDEN Mİ? DEĞERLEME RAPORU ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANACAK?

Anadolu yakası boğaz hattındaki yalı piyasasına hakim isimlerden İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Başkanı Ulvi Özcan sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada 10 milyon TL değerindeki bir yalıda oturan kişinin 100 bin TL ‘değerli konut vergisi’ ödeyeceğini ifade ederken, verginin hesaplanacağı rakamın açıklığa kavuşması gerektiğini söyledi.

Özcan, “Torba yasada tek bir maddede ele alınan lüks konutlardan yüzde 1 alınacağı belirtilmekle birlikte; bu rakamım emlak vergi değeri üzerinden mi, değerleme raporu üzerinden mi, yoksa başka bir kriterle mi değerlendirileceği belli değil. Büyük olasılıkla konunun anlaşılacağı bir yönetmelik çıkacaktır.” diye konuştu.

YALININ YILLIK VERGİSİ 5.5 MİLYON TL

Sabihinden.com’un verilerine göre Türkiye’nin en pahalı gayrimenkulü İstanbul Sarıyer’de bulunan Tophane Müşiri Zeki Paşa yalısı. Yalının değeri 550 milyon TL olarak belirlenmiş. Yalı söz konusu fiyata satıldığı ve tapuya işlendiği takdirde yıllık 5.5 milyon TL Değerli Konut Vergisi ödenecek.