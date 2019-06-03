Emlak sektöründe tarihi anlaşma

Dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan Blackrock Singapurlu emlak fonu GLP'yi 18.7 milyar dolar ödeyerek satın aldı. Söz konusu tutarın içinde GLP'nin borçları da bulunurken Financial Times'ın haberine göre anlaşma emlak sektörü tarihinin en pahalı anlaşması oldu.

GLP'nin ABD genelinde 1300 endüstriyel malzeme deposu bulunuyor. Amazon GLP'nin ABD'deki en büyük kiracısı konumunda.

Blackstone'un emlak bölümünün başkan yardımcısı Ken Caplan, “Lojistik bugün en ikna edilebilir yatırım araçlarından biri. Kendi portföyümüzü oluşturmak için sabırsızlanıyoruz” açıklamasında bulundu.