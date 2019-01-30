Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2019’un ilk emlak vergisi için tarih belli oldu

Türkiye sınırları içerisinde bulunan gayrimenkuller için emlak vergisi ödeme şartı bulunuyor. Emlak vergileri mülk sahipleri tarafından iki ayrı taksit halinde ödeme hakkına sahip. Ödemeleri gerçekleştirmek için taşınmazın bulunduğu belediyeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi veya E-devlet platformu kullanılabiliyor. İşte 2019 yılı emlak vergisi ödeme günleri…

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2019

2019 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödemeleri 1 Mart 2019 Cuma günü itibari ile başlayacak. İlk taksit ödemeleri 3 ay sürecek. Böylece ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek.

2019’un ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilen ikinci taksitler 30 Kasım’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Aralık ayına sarkabilecek.

EMLAK VERGİSİ HANGİ DEĞERLERE GÖRE HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü…

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.

Ayrıca emlağın metrekaresi artıkça vergi değeri de artacaktır.