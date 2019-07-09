Emlak vergisi ödeme tarihleri… Emlak vergisi nereden ödenir?

Emlak vergisi ödeyecek vatandaşların merak ettikleri konulardan biri emlak vergisi ödeme tarihleri… Ev sahibi olanların, devlete ödemek zorunda olduğu emlak vergisi nereden ödenir? 2019 yılı için belli olan emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu. Bu tarihleri ve emlak vergisi hakkında merak edilenleri öğrenmeniz için ayrıntılı bir haber hazırladık. İşte haberin detayları…

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ

Emlak vergisi yıl boyunca iki taksit şeklinde ödenmektedir. 1. Taksit için ödeme tarihleri, 2019 yılı vergi takvimine göre 1 Mart 2019 Cuma günü başladı. Bu taksit için ödeme süresi 3 ay olarak belirlendi. Böylece emlak vergisi ilk taksitinin ödemesi 31 Mayıs 2019'da son buldu.

Emlak vergisi ikinci taksiti için belirlenen tarih ise 1 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak. 1 ay boyunca ödenebilecek olan ikinci taksitler 30 Kasım 2019 tarihinin hafta sonuna gelmesi dolayısı ile Aralık ayına sarkabilir.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ödenir sorusu birçok kişinin merak konusudur ve internette oldukça sık aratılır. Yaklaşık 4 ay sonra ikinci taksiti ödenmeye başlayacak olan emlak vergisinin nereden ödendiğini aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

Emlak vergisini ödemek istediğiniz taşınmazın bulunduğu belediyeye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu başvuruda ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda belediyeye gitmeden de emlak vergisini ödemeniz mümkün. Bunun için PTT şubelerinden havale ya da emlak vergisi mükellef numarası yolunu tercih edebilirsiniz.

Bunun dışında e-belediye sistemi ile de ödemelerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

VERGİ BORCU NASIL SORGULANIR?

Vergi borcunuzu sorgulamak için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bunun için;

– https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu linkine tıklayarak kimlik doğrulaması yapmalısınız.

– Kimlik doğrulaması için e-devlet şifresine ve TC kimlik numarasına ihtiyacınız olacak.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Doğrulama yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.