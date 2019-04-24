SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranında zam yapılmaktadır. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılmıştı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte cevabı…

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılmıştı. Milyonlarca Emekli Sandığı, SGK ve Bağ Kur emeklilerinin 2019 yılı ocak ayı zamlı maaşı açıklanan memur maaş katsayısının ve zam oranının ardından belli oldu. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri her ay hem net maaşlarını hem de bunun yüzde 4’ü tutarında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

– Bağ-Kur Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1.690 TL

– Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1.189.71 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1.888 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1.125.57 TL

– Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2.379 TL

Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt ücret ise 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira oldu.

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