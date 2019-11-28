Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş yapmış olduğu açıklamalara göre 2020 yılı için memurlara yapılacak zam oranları 4+4, 2021 yılı için ise 3+4 şeklinde belirlendi. Aynı zamanda alınan bu karara göre de gelecek yılın ilk yarısında en düşük memur maaşına 132 lira zam gelecek. Yeni yıl için zam oranları belirlenmişken ve 2019 yılının bitmesine az bir süre kalmışken vatandaşların en sık sorduğu sorulardan biri de en düşük memur maaşı ne kadar? Son zamanlarda sık sık sorgulanan en düşük memur maaşı hakkında hazırladığımız detaylı haberde tüm merak edilenleri bulabilirsiniz. İşte haberimizin ayrıntıları…

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2019 yılında Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL yükseldi. 2020 yılında ise memur maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını belirlenmesinin ardından rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, hükümetin vermiş olduğu son teklifini dikkate alarak memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4 şeklinde zam yapacak. 2021 yılında ise bu oranlar ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 olarak zam yapılmasına karar verdi. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul kararı oy çokluğuyla aldı. Bu durumda 2020 yılında en düşük memur maaşı Ocak ayında 2 bin 623 lira olacak. Maaş zammı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre netleşecek. Enflasyon yüzde 5’i aşarsa aradaki fark memur maaşlarına yansıtılacak. Bununla birlikte, Yeni Ekonomi Programında (YEP) memur ve memur emeklilerine yıl başında enflasyon farkı dahil yüzde 5.65; işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine de yüzde 6.65'lik zam yapılması bekleniyor.

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