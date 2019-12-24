En fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör Vodafone

Vodafone Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şöyle konuştu:

“ULAK, 4G mobil iletişim teknolojilerine sahip baz istasyonları demek. Bu istasyonların bütün donanım ve yazılım bileşenleri, Aselsan, Netaş ve Argela tarafından, milli ve yerli imkanlarla, Türk mühendislerince geliştirildi. ULAK Projesi ile gelecek nesil mobil iletişim altyapısı ürünlerinin milli imkânlarla sağlanması amaçlandı. Vodafone, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 4 ilde toplam 250 ULAK baz istasyonu kullanıyor. Bu anlamda gösterdikleri hassasiyetten dolayı sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür etmek istiyorum.”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şunları söyledi:

“5G ye giden yol yerli haberleşme teknolojilerinden geçiyor. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, Türkiye’nin 5G ve ötesi teknolojilerde lider ülkelerden biri olması ve söz konusu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayarak, ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla birçok alanda tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde bu teknolojilerin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.”

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Bugün geldiğimiz noktada, Evrensel Projelerimiz, Vodafone'un devreye aldığı 250 adet baz istasyonu ile birlikte tüm Türkiye'de toplamda 1.000'e yakın noktada ULAK ile hizmet verilmektedir. Vodafone ile ilk turda elde ettiğimiz bu başarıyı kutlarken, aslında hepimiz bir maraton koştuğumuzun da bilincindeyiz. Gerek devletimiz, gerek paydaş firmalarımız, gerekse Vodafone ile beraber tüm operatörlerimizin de bu inanç ve niyette olduklarını çok iyi biliyoruz.”

ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, şu açıklamalarda bulundu:

“İlk önemli aşamasını tamamladığımız projemizin sadece bir başlangıç olduğu inancı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone ile ulaştığımız bu aşamayı da önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve bu yolda hız kesmeden ilerleyecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu projemizin devamında Vodafone ile çok daha başarılı işler gerçekleştireceğiz.”

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise şunları kaydetti:

“Vodafone olarak, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketiz. Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz. Vodafone ve ULAK ekipleri, 40 uzmanla 2 bin 500 adam/gün boyunca yakın çalışarak projenin hayata geçirilmesini sağladı. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Türkiye'nin dijitalleşme çıtasını yükseltmekte ULAK'ın önemli payı olacak. Biz de Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz.”