En fazla bakteri tutan para Rumen Leyi’si

Hollanda’da yayın yapan NL Times’ın haberine göre; Harvard Üniversitesi'nin de sponsorları arasında bulunduğu her yıl Nobel ekonomi ödülüne karşı olarak dağıttığı IG Nobel Ödülleri'ni bu yıl aralarında Türk araştırmacı Habip Gedik'in de bulunduğu ekip kazandı. Ödül Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yarışmaya Radboud Üniversitesi Nijmegen adına katılan ekipte Profesör Andreas Voss, oğlu Timothy Voss ve Türk akademisyen Habip Gedik bulunuyor.

Araştırmacılar hangi kağıt paranın daha hijyenik olduğu hangi kağıt paranın daha fazla bakteri tuttuğu üzerine yaptıkları çalışmanın sonucunda Hırvat Kunası'nın en temiz para olduğu sonucuna ulaştılar.

Rumen Leyi'si ise en fazla bakteri üretilmesine imkan veren en ‘kirli' para olarak belirlendi.

LİFLİ POLİMERLERİN ETKİSİ VAR

Rumen Leyi'sinin en fazla bakteri üreten kağıt para olmasının gerekçeleri arasında parayı sahtecilikten korumak için kullanılan lifli polimerlerin etkisi olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre ABD dolarının da bakteri tuttuğu tespit edilirken euro banknotların bağırsakta üreyen bakterileri üzerinde daha fazla taşıdığı tespit edildi.

Araştırma için ödülü alan Profesör Andreas Voss, “Bu ciddi bir bilimsel araştırma fakat mizahi bir yönle anlattığınız zaman sizi daha başarılı kılıyor” ifadesini kullandı.

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