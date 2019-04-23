En ucuz iftar menüsü 30 TL olacak

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 100 bin civarında restoran ve lokanta bulunduğunu, bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısının en az 2 milyon olduğunu söyledi.

Bu yıl da ramazan dolayısıyla özellikle büyükşehirlerde bulunan restoranlarda hummalı çalışmaların başladığını ifade eden Bingöl, yoğun bir hazırlık içerisinde iftar ve sahurları beklediklerini kaydetti.

Her yıl ramazan ayı öncesi ve döneminde lüks iftarların eleştiri konusu olduğunu hatırlatan Bingöl, restoranların her bütçeye göre alternatif sunduğunu bildirdi.

Bingöl, “Milyonlarca insanın doğrudan, bir o kadarını da dolaylı olarak istihdam eden, yüz binlerce çiftçi, üretici, besici, hayvancının geçimini sağlayan sektörümüze yöneltilen bu eleştiriler hem acımasız hem de haksız.” diye konuştu.

Bingöl, ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacağını belirterek, menülerin bu yıl 30 liradan başlayacağını, mekana ve çeşide göre 300 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

FİTRE 23 TL OLARAK BELİRLENDİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2019 fitre miktarı 23 lira olarak belirlenmişti.

FİTRE NEDİR? NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

– Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,

– Oğul, oğlan çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,

– Müslüman olmayanlara,

– Karı-koca birbirlerine zekât veremez.

GEÇEN YIL FİTRE NE KADARDI?

2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TL

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL

AA-sozcu.com.tr