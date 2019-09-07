Enerji borçları batık mı oluyor

Döviz kuru ile borçlanmanın en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi olan enerjide, yeni yapılanmaya gidiliyor. Bloomberg News'in haberine göre, BDDK, bankalara bazı enerji projelerine sağladıkları kredileri takipteki krediler olarak yazmalarını istedi.

Türkiye bankalara, ekonomiye destek için kredileri artırmaları amacıyla, bankaların hesaplarını temizlemeleri için daha geniş bir planın parçası olarak, bazı enerji projeleri için verdikleri kredileri takipteki krediler olarak yazmalarını istedi. Böylece enerjide ödenmeyen krediler batık duruma geçecekler.

Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, bankacılık sektörü düzenleyici kuruluşu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en az üç doğalgaz yakıtlı enerji üretim tesisine sağlanan kredilerin takipteki krediler olarak sınıflanmasını istedi.

Görüşmelerin gizliliğinden dolayı ismini vermeyen kaynaklara göre, bu tesisler arasında ACWA'nın Kırıkkale'deki 1 milyar dolarlık tesisi, Gama'nın Ankara yakınlarında 900 milyon dolarlık projesi ve Ansaldo Energia SpA ve ortakları tarafından Gebze'de işletilen 1 milyar dolarlık tesis yer alıyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, bu projelere kredi veren bankalar arasında Garanti, İş Bankası, Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Denizbank ve Yapı Kredi'nin yer aldığını kaydettiler. Bu projelere verilen toplam orijinal kredi ise yaklaşık 1.9 milyar dolar tutarında.

60 MİLYAR DOLAR BORÇ

BDDK'ya dün çalışma saatleri içinde konu hakkındaki yorumları için ulaşılamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili ise otoritelerin bankaların bilançolarını temizlemek için bir plan üzerinde çalışmakta olduklarını kaydetti.

Boston Consulting Group'un raporuna göre Türkiye'de şirketler yeni elektrik üretim ve dağıtım projeleri için 2003 yılından bu yana bankalardan 60 milyar dolar borçlandılar. Şirketler Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle de geri ödemelerde büyük zorluklar yaşıyorlar.

SORUNLU KREDİLER DAHA DA ARTABİLİR

Daha önce hükümet tarafından yapılan açıklamalarda enerji sektöründeki sorunlu kredilerin banka bilançolarından çıkarılarak Enerji Girişim Sermaye Fonu'na aktarılacağı belirtilmişti. Buradaki amaç ise ekonomide düzelme olduktan sonra bu fonu yabancılara satmak. Ancak sorunlu kredilerin fona aktarılması ya da yabancı yatırımcılara satılması planında henüz netlik sağlanabilmiş değil. Bankacılık sektörü yetkililerinin aktardığına göre, enerjide sorun yaratabilecek 12-13 milyar dolarlık bir kredi hacmi bulunuyor.