Enerjide yerli imkanlar artırılmalı

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında; enerji kullanımının Ankara ve Türkiye ekonomisindeki yerine dair değerlendirmelerde bulunan Zafer Yıldırım “Enerji tüketimi ile büyüme arasındaki çift yönlü ilişkiyi dikkate alırsak, son çeyrekte enerji tüketimindeki küçülmeler, büyüme rakamlarının olumsuz olabileceğini gösteriyor. Enerji maliyetleri döviz kurundan çok fazla etkilendiği için milli ve yerli imkânların artırılması oldukça önemli. Enerji maliyetinin üretici nezdinde azaltılması için yerli üretimin aynı zamanda çevreye zarar vermeyecek şekilde yenilenebilir ve nükleer kaynaklarla sağlanması yolunda projeler ortaya koymak gerekiyor. Tabi bir diğer önemli mesele ise enerjinin israf edilmeden tüketilmesi” ifadelerini kullandı.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ NOKTASINDA DUYARLI OLMALIYIZ”

5,445 milyon nüfusu ile Ankaralılara enerji kaynaklarını doğru kullanma noktasında çağrıda bulunan Başkan Zafer Yıldırım “ Bu kaynağın verimli bir biçimde katma değer yaratacak şekilde kullanılması ekonomimiz açısından çok mühim; bu sebeple de, bireysel ve kurumsal olarak gereken ve tavsiye edilen tüm tedbirleri almalıyız. Enerji verimliliği konusundaki duyarlılık bir vatandaşlık görevi. Hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Gereksiz yere kullanılan enerji ile gelecekten çalmamalıyız” dedi.