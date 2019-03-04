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Enflasyon faiz kararını etkiler mi?

Son 16 yılın en yüksek Şubat ayı enflasyonunun gelmesine rağmen yıllık enflasyonun yüzde 20'nin altına gerilemesi gözleri Merkez Bankası'na çevirdi. Uzmanlar Merkez Bankası'nın çarşamba günü faiz indirimine gitmesini beklemiyor. İşte Türkiye'nin önde gelen kurumlarının faiz değerlendirmeleri...

Sozcu.com.tr
13:13 -
Haberler Ekonomi
Enflasyon faiz kararını etkiler mi?

İŞ YATIRIM

Bugünkü enflasyon sürprizi sonrasında Nisan ayında bir faiz  indirimi ihtimali nedeniyle gözler Merkez Bankasında olacaktır.  Çarşamba günkü PPK toplantısında bir sonraki aya dair ipuçları  aranacaktır. Enflasyonun seyrine ve faiz kararına dair beklentimizde  bir değişiklik yok. Yıllık enflasyonun yılın ilk yarısında %19-20  bandında seyrettikten sonra üçüncü çeyrekte düşüşünü hızlandıracağını  düşünüyoruz. Bu bağlamda enflasyonda ikna edici bir düzeltme oluncaya  kadar sıkı duruşunu koruyacağını söyleyen Merkez Bankası’nın faiz  indirimlerine Haziran toplantısı ile başlayacağı kanısındayız.

BBVA

Garanti Bankası’nın sahibi İspanyol BBVA’nın baş ekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, Financial Times’a yaptığı açıklamada enflasyonun doğru bir yolda olduğunu söyledi. Vidal-Abarca Merkez Bankası’nın güvenilirliğini koruması için faizleri tutması gerektiğini belirtti.

DENİZ YATIRIM

Merkez Bankası’ndan 6 Mart tarihinde düzenlenecek olan  PPK toplantısında herhangi bir para politikası aksiyonu almasını  beklemiyoruz. Değerlendirmemiz, 1 hafta vadeli repo borç verme faiz  oranının %24’te sabit tutulması. Öte yandan, Nisan ayı PPK  toplantısında 75bp indirim, yılın tamamında ise 500bp aşağı yönlü  güncelleme olacağını düşünmeye devam ediyoruz.

VAKIF YATIRIM

Şubat ayında çekirdek enflasyondaki ve üretici fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir olumlu olarak ön plana çıktı. TL’nin görece dengeli  seyri ve talep koşullarındaki zayıflık ile çekirdek enflasyondeki  gerilemenin devam etmesini ancak manşet enflasyonun yılın ilk yarısında yatay bir seyir izlemesini bekliyoruz. Veriler ardından TCMB’nin 6 Mart’taki PPK toplantısında mevcut duruşunu korumasını bekliyoruz.

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Son güncelleme: android-time 13:18 04.03.2019
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