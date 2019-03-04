Enflasyon faiz kararını etkiler mi?

İŞ YATIRIM

Bugünkü enflasyon sürprizi sonrasında Nisan ayında bir faiz indirimi ihtimali nedeniyle gözler Merkez Bankasında olacaktır. Çarşamba günkü PPK toplantısında bir sonraki aya dair ipuçları aranacaktır. Enflasyonun seyrine ve faiz kararına dair beklentimizde bir değişiklik yok. Yıllık enflasyonun yılın ilk yarısında %19-20 bandında seyrettikten sonra üçüncü çeyrekte düşüşünü hızlandıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda enflasyonda ikna edici bir düzeltme oluncaya kadar sıkı duruşunu koruyacağını söyleyen Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine Haziran toplantısı ile başlayacağı kanısındayız.

BBVA

Garanti Bankası’nın sahibi İspanyol BBVA’nın baş ekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, Financial Times’a yaptığı açıklamada enflasyonun doğru bir yolda olduğunu söyledi. Vidal-Abarca Merkez Bankası’nın güvenilirliğini koruması için faizleri tutması gerektiğini belirtti.

DENİZ YATIRIM

Merkez Bankası’ndan 6 Mart tarihinde düzenlenecek olan PPK toplantısında herhangi bir para politikası aksiyonu almasını beklemiyoruz. Değerlendirmemiz, 1 hafta vadeli repo borç verme faiz oranının %24’te sabit tutulması. Öte yandan, Nisan ayı PPK toplantısında 75bp indirim, yılın tamamında ise 500bp aşağı yönlü güncelleme olacağını düşünmeye devam ediyoruz.

VAKIF YATIRIM

Şubat ayında çekirdek enflasyondaki ve üretici fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir olumlu olarak ön plana çıktı. TL’nin görece dengeli seyri ve talep koşullarındaki zayıflık ile çekirdek enflasyondeki gerilemenin devam etmesini ancak manşet enflasyonun yılın ilk yarısında yatay bir seyir izlemesini bekliyoruz. Veriler ardından TCMB’nin 6 Mart’taki PPK toplantısında mevcut duruşunu korumasını bekliyoruz.