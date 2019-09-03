Enflasyon ne çıkar?

Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre; Ağustos ayı için aylık tahminler %0.5 ile %1.69 artış, yıllık beklentiler %14.6 15.96 bandında yer alıyor. Ankette yıl sonu tahminlerinin medyanı ise bir önceki anketteki %14.5’ten %14.05’e gerilemiş durumda. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz’da KDV ve ÖTV indirimlerinin sonlanmasının yanı sıra yapılan elektrik zammı sonucu %1.36 artış gösterdi, ancak gıda fiyatlarının öngörülerin üzerinde gerilemesiyle beklentilerin altında kaldı.

Yıllık enflasyon Temmuz’da Haziran’daki %15.72’den %16.65’e çıkarken, ekonomistler Ağustos’ta baz etkisinin yapılan doğalgaz ve son sigara zamlarının enflasyonda yaratacağı yükselişi sınırlaması beklediklerini söylemişlerdi. Ekonomistler, baz etkisinin daha da artacağı Eylül-Ekim aylarında ise yıllık enflasyonda sert gerileme öngörüyor.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim’de %25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirerek Ocak ayında %20.35’e, Şubat’ta %19.67’ye geriledikten sonra Mart’ta %19.71, Nisan’da %19.5, Mayıs’ta %18.71, Haziran’da %15.72, Temmuz’da ise %16.65 olmuştu.

DOĞALGAZA ZAM YAPILDI

Ekonomistler Ağustos ayında enflasyonda sigara fiyatlarındaki artış ile doğalgaz zammının yükseltici yönde en önemli iki etken olduğunu belirtiyorlar. BOTAŞ konutlara doğalgaz satış fiyatına 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere %14.97 zam yaptı.

SİGARA FİYATLARI 3 TL ARTTI

TCMB’nin son fiyat gelişmeleri raporunda da tütün ürünlerınde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının Ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağına dikkat çekilmişti. Ağustos ayı başında sigara firmaları sigara fiyatlarında genel olarak 3 TL artışa gitti. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre sigara fiyatlarındaki artış enflasyonu yaklaşık 1 puan yukarı taşıyor.

GIDA VE GİYİM YUKARI ÇEKECEK

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “Ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık %1.34 artmasını bekliyoruz. Tahminimizde gıda ve giyim grubu enflasyonu aşağı çeken ana kalemler. Öte yandan Ağustos’ta yapılan sigara ve doğalgaz zammı allkollü içecekler-tütün ve konut grubu üzerinden enflasyonu yukarı çekecek” dedi.

REUTERS