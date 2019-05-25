Enflasyon ve kur sağlık bütçesini fena vurdu

Enflasyon ve kurlarda yaşanan hızlı artış SGK'nın hastane ve ilaç faturasını yükseltti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçen yılın ilk 11 ayında hastanelere 45 milyar 128 milyon lira tedavi, eczanelere de 28 milyar 173 milyon lira ilaç parası ödedi.

SGK'nın resmi verileri, geçen yıl krizle birlikte artışa geçen enflasyon ve kur artışının sosyal güvenlik sisteminin mali yapısını da olumsuz etkilediğini ortaya koydu. SGK'nın henüz 2018 yılının ilk 11 aylık dönemini yayımladığı verilerine göre, geçen yıl Ocak-Kasım döneminde kamu, özel ve üniversite hastanelerine 513 milyon 754 bin başvuru oldu.

HASTA SAYISI ARTTI

Bir önceki yıl, yani 2017'nin 11 ayında da hastanelere hasta müracaatı 474 milyon 905 kişi olmuştu. Buna göre hastanelere yapılan başvuru adedi 11 ayda yüzde 8.2 oranında arttı.

Buna karşılık, bu hastaların tedavi ve benzeri giderleri için bu hastanelere ödenen para yüzde 11.02 oranında artarak 40 milyar 648 milyon liradan 45 milyar 128 milyon liraya yükseldi. Hasta başına ortalama hastane maliyeti de yüzde 2.63 artışla 85 lira 59 kuruştan 87 lira 84 kuruşa yükseldi. Ortalama maliyetin daha fazla artmasını ise ikinci basamak devlet hastaneleri önledi. Hasta başına maliyet ikinci basamak hastanelerde 52.33 lira olurken üçüncü basamak kamu hastanelerinde 104.6 lira, özel hastanelerde 115 lira, üniversite hastanelerinde ise 220.3 lira oldu.

İLAÇ PARASI YÜZDE 23 ARTTI

Enflasyon ve kurun SGK maliyetlerinde yol açtığı artışın asıl vurucu etkisi ise ilaçta yaşandı. Hastaların eczanelere getirdiği reçete sayısı, geçen yılın 11 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 6.4 artarak 330 milyon 398'den 351 milyon 565'e çıktı. Buna karşılık bu reçeteler için SGK'nın ödediği ilaç parası yüzde 23 gibi olağanüstü oranda artarak 22.9 milyar liradan 28.2 milyar liraya fırladı. Aynı dönemde reçete başına ödenen ilaç parası da yüzde 15.6 oranında artarak 69 lira 30 kuruştan 80 lira 14 kuruşa yükseldi.

Tablo: SGK'nın hastane ve ilaç maliyeti böyle arttı:

HASTANE 2017 Ocak-Kasım 2018 Ocak-Kasım Değişim (%)

Müracaat sayısı (bin) 474.905 513.754 8.18

Fatura tutarı (milyon TL) 40.648 45.128 11.02

Ortalama maliyet (TL) 85.59 87.84 2.63

REÇETE

Reçete sayısı (bin) 330.398 351.565 6.41

Fatura tutarı (milyon TL) 22.897 28.173 23.04

Reçete başına maliyet (TL) 69.30 80.14 15.63